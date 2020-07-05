2020-07-05T12:03:48+03:00
Происшествия

В Самаре в Волге утонул молодой парень

Тело нашли в воде в поселке Южный
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Это уже 25 погибший на воде в Самарской области в этом году.Это уже 25 погибший на воде в Самарской области в этом году.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на Волге произошла трагедия. Утонул 25-летний мужчина. Его тело утром в воскресенье, 5 июля, нашли в воде в поселке Южный, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- В 10:50 5 июля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что спасатели ГКУ «ПСС Самарской области» провели работы по извлечению тела погибшего мужчины 1995 года рождения из Волги по адресу: Самара, Красноглинский район, поселок Южный, - говорится в сообщении.

Это уже 25 погибший на воде в Самарской области в этом году. Напомним, в субботу, 4 июля, спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины на озере Большое Островное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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