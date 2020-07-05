Тольяттинский «Акрон» покинули восемь футболистов

5 Июль 2020 2020-07-05T16:53:59+03:00

Клуб не стал продлевать с ними контракты

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Футбольный клуб «Акрон» объявил о том, что не стал продлевать контракты с несколькими футболистами. В следующем сезоне за тольяттинцев не сыграют голкипер Алексей Козлов, защитники Александр Монов, Максим Сухомлинов, Герман Основ, полузащитники Максим Волков, Даниил Мелихов, Евгений Ушаков и нападающий Джулиано Баптиста.

- Большинство из них не были игроками стартового состава. Ребятам нужна регулярная игровая практика, а мы не смогли бы ее обеспечить в ФНЛ. Именно поэтому решили прекратить сотрудничество с этими футболистами. Уверен, они будут востребованы на футбольном рынке. Хочется поблагодарить их за профессиональную работу и пожелать успехов на новом месте, - объяснил ситуацию директор «Акрона» Иван Киреев.

Александр Монов завершил карьеру игрока, но останется в клубе – он будет работать администратором команды. Евгений Ушаков в следующем сезоне будет защищать цвета «Тюмени», а Максим Сухомлинов – «Енисея». Принадлежащий московскому «Локомотиву» Герман Основ сейчас выступает в чемпионате Беларуси, где защищает цвета клуба «Энергетик-БГУ».

Напомним, следующий сезон «Акрон» проведет в ФНЛ. Путь из любителей во второй по силе дивизион страны тольяттинцы проделали за один сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU