Тольятти спустя 14 лет снова увидит ФНЛ. Но не все так гладко

Тольяттинские болельщики не видели матчей первого дивизиона вот уже 14 лет – с 2006 года. Когда в последний раз «Лада» играла в ФНЛ, тогда и названия такого у лиги не было, в кинотеатрах показывали вторых «Пиратов Карибского моря», губернатором Самарской области был Константин Титов, а за «Крылья Советов» играли Андрей Гусин и Андрей Канчельскис. В общем, давно.

С тех пор футбол в Тольятти – сплошное разочарование. Выросло целое поколение, которое никогда не видело местную команду в первом дивизионе (не то что в элитном, а было же и такое). Однако теперь все изменилось. Частный футбольный клуб «Акрон» из Тольятти за один сезон преодолел ПФЛ и вышел в ФНЛ. На днях комиссия РФС выдала клубу лицензию на участие в первом дивизионе. Сезон начнется в августе, команда уже готовится к нему.

Казалось бы, все, можно выдохнуть - большой футбол вернулся в Тольятти, болельщики могут вживую увидеть, как их парни рубятся с московским «Торпедо», «Шинником» и «Балтикой». Но не все так просто. На деле же большой футбол в Тольятти пока не вернется. «Акрон» не будет проводить домашние игры в автограде.

Это еще почему?

Весь прошлый сезон домашние матчи тольяттинский «Акрон» проводил в Жигулевске на стадионе «Кристалл». В Тольятти просто не нашлось подходящей свободной арены. Сначала «Акрон» собирался реконструировать стадион «Труд», но объект оказался совсем неприподъемным и от этой идеи решили отказаться.

- Мы изначально рассматривали стадион «Труд» в Тольятти как домашнюю арену для выступления в ПФЛ. Но его, при всем желании, не удалось бы привести в должный вид. Он не соответствует критериям даже ПФЛ, - рассказал начальник команды ФК «Акрон» Максим Токарев.

В Тольятти «Акрон» в этом сезоне все-таки играл – в выездных матчах с «Ладой». Фото: ФК «Акрон».

С «Торпедо» тоже не получилось. На стадионе домашние матчи проводят «Лада» и Академия Коноплева в ЮФЛ. Втиснуть туда еще и «Акрон» оказалось невозможным. Кроме того, власти Тольятти тоже не особо горели желанием помочь «Акрону» играть в автограде. У клуба остался один вариант – уехать в другой город. Благо, под боком есть Жигулевск, где команду встретили с радостью.

- О домашних матчах в Тольятти стоит говорить только тогда, когда городская администрация проявит заинтересованность в проведении домашних игр «Акрона» в городе, - говорил в августе прошлого года директор клуба Иван Киреев. - Мы выступаем за развитие футбола в Тольятти и предпринимаем конкретные шаги. Поэтому в этом вопросе хотелось бы действовать сообща. Мы играем в Жигулевске, где нам рады: как болельщики, которые заполняют стадион «Кристалл» практически до отказа, так и администрация города в лице главы, который поддерживает клуб и не пропустил ни одной игры команды.

Сезон «Акрон» может начать в Самаре

Но и с жигулевским «Кристаллом» все не так гладко. Это хороший новый стадион, но он не подходит для ФНЛ. Главная причина – слишком маленькая вместимость. По правилам лиги, минимальная вместимость домашней арены должна быть 3000 человек. На единственной трибуне стадиона в Жигулевске столько болельщиков не поместятся.

- В ближайшее время на «Кристалле» планируют достроить трибуну, чтобы увеличить вместимость стадиона до трех тысяч. Главное, чтобы болельщики приходили и заполняли эту трибуну, - отметил Максим Токарев.

На профессиональном уровне тольяттинская команда дебютировала в прошлом году. Ей понадобился один сезон, чтобы выйти в ФНЛ. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Сезон в ФНЛ начнется уже в августе. Успеет ли «Акрон» подготовить «Кристалл» к первым матчам – большой вопрос. Если нет, нужно искать другие варианты. Наиболее вероятный – стадион «Металлург» в Самаре. По некоторым данным, его «Акрон» хочет заявить как резервный.

- Клуб делает все возможное, чтобы стартовать в Жигулевске. Если процесс оформления и присвоения стадиону «Кристалл» соответствующей категории затянется, первые домашние игры «Акрон» будет вынужден провести в Самаре. Время еще есть, и это решение далеко не окончательное, - заявили в пресс-службе ФК «Акрон».

В Жигулевске у «Акрона» есть свои болельщики. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Команда рано или поздно будет играть в Тольятти

В клубе верят, что «Акрон» все-таки будет проводить домашние игры в Тольятти.

- Рано или поздно клуб собирается играть в Тольятти - по мере готовности инфраструктуры, - отметили в пресс-службе «Акрона». - В планах клуба - реконструкция «Торпедо».

При этом «Торпедо» уже реконструировали перед ЧМ-2018. Во время мундиаля там тренировалась сборная Швейцарии. Однако, как выяснилось, этого оказалось недостаточно.

- Были отремонтированы только раздевалки, одна трибуна и поле. Этого, увы, недостаточно. Сборная Швейцарии там тренировалась, а не проводила официальные матчи, - уточнили в «Акроне».

Сейчас ситуация со стадионом «Торпедо» все еще на стадии переговоров.

«Акрон» спустя 14 лет привез в Тольятти ФНЛ, однако город так и не увидит первого дивизиона. Местным болельщикам придется ездить в Жигулевск и, возможно, в Самару. По крайней мере, до того момента, пока не решится вопрос со стадионом «Торпедо». Хочется верить, что рано или поздно «Акрон» начнет играть в Тольятти. Местные любители футбола уже заждались.

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