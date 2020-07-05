2020-07-05T16:48:14+03:00
Происшествия

Следователи заинтересовались видео с нападением собак на детей в Тольятти

В СУ СК сообщили, что проверят случившееся в рамках уголовного дела
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ранее к компании, которая отлавливает бродячих животных в Тольятти, были претензии следователей.Ранее к компании, которая отлавливает бродячих животных в Тольятти, были претензии следователей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что проверят информацию о нападении собак на детей, которое произошло в субботу, 4 июля, в Тольятти. Сделают это в рамках уголовного дела, которое возбудили после нападения бродячих животных на людей, в том числе детей, в январе этого года.

- Между администрацией город Тольятти и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на отлов 934 животных на общую сумму более 4 миллионов 290 тысяч рублей. Однако условия контракта исполняются недолжным образом, что создает угрозу для жизни и здоровья жителей города Тольятти, - рассказали в пресс-службе СУ СК.

Компании, которая занимается отловом собак в автограде, вменяют некачественное исполнение своих обязанностей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, стая собак напала на детей на улице Гидротехнической. Одного ребенка псы покусали и протащили несколько метров. Спасли малыша подбежавшие взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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