Мальчика протащили несколько метров: в Тольятти стая собак напала на детей

В Тольятти стая бродячих собак напала на детей. Произошло это на детской площадке на улице Гидротехнической в 11 часу вечера. Собаки внезапно появились из-за трансформаторной будки и бросились на играющих малышей. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения на одном из домов, его опубликовал местный житель в паблике «Тольятти».

- В нашем городе никогда ничего не изменится? Очередное нападение на наших детей! Когда администрация примет меры? Что для этого должно произойти? – негодует тольяттинец.

На видео можно рассмотреть, как собаки хватают одного из детей и начинают его кусать и волочить. Прежде, чем на помощь мальчику подоспели взрослые, бродячие псы успели несколько метров протащить малыша. Двое других детей сумели убежать.

Стаю отогнали взрослые. В каком состоянии ребенок, которого сильнее всего покусали собаки, неизвестно.

Многие местные жители в соцсетях жалуются, что такие нападения – далеко не редкость в Тольятти. Они уповают на бездействие властей и слишком мягкую политику в отношении бездомных животных. По мнению некоторых толяттинцев, отлавливать, стерилизовать и отпускать собак – это не выход.

Нашлись и те, кто обвинил во всем родителей малышей. Мол, кто же в такой поздний час отпускает своих чад гулять? Однако горожане в ответ на такие высказывания заметили, что не важно, в какое время гуляет ребенок, если на него нападает стая собак. К тому же псы могут броситься и на взрослого.

Напомним, в конце февраля в другом городе Самарской области Новокуйбышевске бродячие животные загнали детей на крышу качелей. Тогда местные жители уверяли – животных в городе никто не отлавливает, а гражданам рекомендуют носить с собой травматическое оружие и газовые баллончики.

В Тольятти бездомные собаки напали на детей.

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