В Самарской области еще 135 человек заболели коронавирусом

6 Июль 2020 2020-07-06T10:32:33+03:00

За сутки в России появилось еще 6611 больных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 6 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 135 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 5399 человек. 3126 из них выздоровели, 58 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6611 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 685 жителей, в Московской области – 292. В Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге – 289 и 280 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 687 682 человека, пациента выздоровели 454 329 (3579 за прошедший день), 10296 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 135 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU