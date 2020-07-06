Коронавирус в Самарской области, последние новости на 6 июля 2020: пляжи переполнены, тубазы готовы принять отдыхающих

Самарская область постепенно оживает после режима самоизоляции. И этому способствует не только то, что в городе открываются рестораны, кафе и турбазы, но и погода. Несколько последних дней были очень жаркими и следующая неделя прохладнее не будет. Синоптики обещают, что столбики термометров днем будут колебаться между отметками +30 и +35. Сидеть в офисах и дома никто не захочет – пляжи города будут полными.

Статистика по коронавирусу в Самарской области на утром 6 июля

В области за минувшие сутки произошел скачок заболеваемости – выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Выше отметки в 100 заболевших за сутки регион не поднимался с 15 июня. Безусловный лидер по этому показателю – Самара. В региональной столице 78 новых случаев. Следом идут Тольятти (21), Новокуйбышевск (6), Сызрань и Безенчукский район (4).

Таким образом, всего коронавирус в регионе подхватили 5 264 человека. Из них больше половины – 3 101 человек – поправились. К сожалению, 58 жителей области скончались.

Количество заразившихся COVID-19 в каждые сутки.

Какие ограничения уже сняли, а какие еще действуют

Возвращаются в Самарскую область и туристы. 3 июля в Самаре причалил теплоход «Александр Невский», который привез первых после введения режима самоизоляции путешественников. Они прибыли из Волгограда.

Сейчас в Самаре разрешены экскурсии на открытом воздухе с наушниками, так что туристы смогут посмотреть город и погулять по его улицам.

А вот в театр пока попасть не получится. Театр оперы и балета открыл кассы, но пока там можно сдать или обменять билеты. А новый сезон стартует только осенью.

Все еще не работают и фитнес-центры, зато заниматься спортом можно на открытом воздухе.

Ну а кто не обделен популярностью, так это пляжи. Знаменитая самарская набережная за эти жаркие выходные пережила настоящий наплыв горожан, которые спасались от палящего солнца. Были заполнены и другие пляжи – на Красной глинке, на берегах Сока и т.д.