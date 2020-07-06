2020-07-05T22:10:01+03:00
Общество

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 6 июля 2020: пляжи переполнены, тубазы готовы принять отдыхающих

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 6 июля 2020
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В Самарской области установилась жара – большинство жителей в +35 отправятся на пляжи.В Самарской области установилась жара – большинство жителей в +35 отправятся на пляжи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Самарская область постепенно оживает после режима самоизоляции. И этому способствует не только то, что в городе открываются рестораны, кафе и турбазы, но и погода. Несколько последних дней были очень жаркими и следующая неделя прохладнее не будет. Синоптики обещают, что столбики термометров днем будут колебаться между отметками +30 и +35. Сидеть в офисах и дома никто не захочет – пляжи города будут полными.

Статистика по коронавирусу в Самарской области на утром 6 июля

В области за минувшие сутки произошел скачок заболеваемости – выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Выше отметки в 100 заболевших за сутки регион не поднимался с 15 июня. Безусловный лидер по этому показателю – Самара. В региональной столице 78 новых случаев. Следом идут Тольятти (21), Новокуйбышевск (6), Сызрань и Безенчукский район (4).

Таким образом, всего коронавирус в регионе подхватили 5 264 человека. Из них больше половины – 3 101 человек – поправились. К сожалению, 58 жителей области скончались.

Количество заразившихся COVID-19 в каждые сутки.

Количество заразившихся COVID-19 в каждые сутки.

Какие ограничения уже сняли, а какие еще действуют

Возвращаются в Самарскую область и туристы. 3 июля в Самаре причалил теплоход «Александр Невский», который привез первых после введения режима самоизоляции путешественников. Они прибыли из Волгограда.

Сейчас в Самаре разрешены экскурсии на открытом воздухе с наушниками, так что туристы смогут посмотреть город и погулять по его улицам.

А вот в театр пока попасть не получится. Театр оперы и балета открыл кассы, но пока там можно сдать или обменять билеты. А новый сезон стартует только осенью.

Все еще не работают и фитнес-центры, зато заниматься спортом можно на открытом воздухе.

Ну а кто не обделен популярностью, так это пляжи. Знаменитая самарская набережная за эти жаркие выходные пережила настоящий наплыв горожан, которые спасались от палящего солнца. Были заполнены и другие пляжи – на Красной глинке, на берегах Сока и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отдохнуть две недели в Крыму за 100 тысяч. Это реально?!
Семейная экспедиция спецкора «КП» Дмитрия Стешина, заброшенная в Крым, развязала свой «кошелек», пересчитала оставшиеся «медяки» и поняла – пора собираться домой. Мы работали/отдыхали в Крыму с 23 июня. И потратили... Впрочем — читайте сами [Часть 4]
Новости 24
В начале рабочей недели в Самарской области прогнозируют жару +35 и град
В Самаре у санатория «Волга» утонул подросток
Около Новосемейкино в Самарской области произошло смертельное ДТП
Житель Самарской области нашел в лесу африканскую птицу
Тольяттинский «Акрон» покинули восемь футболистов
Следователи заинтересовались видео с нападением собак на детей в Тольятти
В Тольятти водитель «Калины» не справился с управлением и сбил насмерть пешехода
Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 127 жителей Самарской области
В Тольятти на пляже машина сбила 6-летнего ребенка
В Самаре в Волге утонул молодой парень
В Самарской области коронавирус выявили у еще 127 человек
На пляже в Самаре спасли подростка
Наставник «Крыльев Советов»: «Игра была средней, команда проявила характер, желание не проиграть»
Самарчанка нашла в пачке сигарет наркотики и попала за это в суд
Грозу и шквалистый ветер прогнозируют в Самарской области
Детский турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» в этом году пройдет по версии FIFA 2020
В Тольятти пьяный водитель на «Калине» сбил насмерть пешехода и влетел в опору
В Самаре в театре оперы и балета возобновляют репетиции и работу касс
Житель Самары пойдет под суд за попытку подкупить полицейского пиротехникой
В ДТП около Новосемейкино один человек погиб и двое пострадали
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч 26 тура РПЛ
В Самаре в отреставрированном здании Линдовского городка заработает фехтовальный центр
В Самарской области из-за серьезного ДТП на трассе машины пустили в объезд
В Самаре заработала речная переправа «Осипенко — Гаврилова поляна»
В Самаре воры-садоводы украли ели из сквера с новым фонтаном
В массовом ДТП на трассе в Самарской области пострадала женщина
В Самарской области побороли коронавирус еще 107 человек