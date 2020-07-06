Под Самарой снова разбили лагерь трудовые мигранты

6 Июль 2020 2020-07-06T21:09:11+03:00

На границу с Оренбургской областью их привел слух, что в Казахстане открыли транзитный проезд через страну

Изменить размер текста: A A

Еще один "пандемийный" лагерь разбили в Большечерниговском районе трудовые мигранты. Граждане Узбекистана услышали, что Казахстан якобы начал пропускать граждан транзитом через свою территорию и рванули домой. Однако на границе с Оренбургской областью их снова торморзнули. Такое уже было в мае - журналист КП-Самара общался с мигрантами, которые просто хотели попасть к родным и близким. И вот ситуация повторилась.

Сейчас мигрантам стараются помочь: для них оборудовали палаточный лагерь с доставкой воды и автолавкой с продуктами. Сюда уже переехали несколько десятков человек. Среди приезжих есть семья с детьми 7 и 14 лет, а также пожилые люди. Им администрация предлагает переселиться в пункт временного размещения до тех пор, пока вопрос не удастся решить.

В прошлый раз с властями Узбекистана удалось договориться о том, чтобы за гражданами страны прислали специальный транспорт, организовать транспортный коридор без риска распространения коронавируса. По данным властей региона, это уже третий случай такого скопления.

ИСТОЧНИК KP.RU