2020-07-06T21:09:11+03:00
Общество

Под Самарой снова разбили лагерь трудовые мигранты

На границу с Оренбургской областью их привел слух, что в Казахстане открыли транзитный проезд через страну
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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На границе Самарской области опять беженцы. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=304170944046394&set=a.108157956981028&type=3&theaterНа границе Самарской области опять беженцы. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=304170944046394&set=a.108157956981028&type=3&theater
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Еще один "пандемийный" лагерь разбили в Большечерниговском районе трудовые мигранты. Граждане Узбекистана услышали, что Казахстан якобы начал пропускать граждан транзитом через свою территорию и рванули домой. Однако на границе с Оренбургской областью их снова торморзнули. Такое уже было в мае - журналист КП-Самара общался с мигрантами, которые просто хотели попасть к родным и близким. И вот ситуация повторилась.

Сейчас мигрантам стараются помочь: для них оборудовали палаточный лагерь с доставкой воды и автолавкой с продуктами. Сюда уже переехали несколько десятков человек. Среди приезжих есть семья с детьми 7 и 14 лет, а также пожилые люди. Им администрация предлагает переселиться в пункт временного размещения до тех пор, пока вопрос не удастся решить.

В прошлый раз с властями Узбекистана удалось договориться о том, чтобы за гражданами страны прислали специальный транспорт, организовать транспортный коридор без риска распространения коронавируса. По данным властей региона, это уже третий случай такого скопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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