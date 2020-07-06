Политолог Дмитрий Орлов рассказал, о чем говорят результаты голосования в Самарской области
Ведущий российский политолог Дмитрий Орлов назвал показательными результаты голосования по поправкам в Конституцию в Самарской области. Он отметил, что высокий процент явки и уровень поддержки предложения президента в регионе выше, чем по стране.
- Это несколько удивительно, ведь в регионе два больших мегаполиса, чего нет в других субъектах ПФО. И результаты голосования показывают, насколько эффективно работает действующий губернатор Дмитрий Азаров. Это один из наиболее компетентных и адекватных российских политиков, - отметил Дмитрий Орлов.
Напомним, что в Самарской области явка составила больше 69%. 80,55% из них поддержали поправки. Вот как голосовала Самарская область.
Также эксперт отметил, что и во время пандемии в Самарской области принимались грамотные и взвешенные решения
- Понятно, что бывают и критические мнения, но губернатор Азаров в любом случае готов держать удар. Такая работа существенно минимизирует критику федеральной власти в этих непростых условиях, - уточнил политолог свое мнение.
ИСТОЧНИК KP.RU