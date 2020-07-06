2020-07-06T22:41:22+03:00
Общество

Политолог Дмитрий Орлов рассказал, о чем говорят результаты голосования в Самарской области

Он считает, что высокий процент явки свидетельствует об эффективной работе губернатора Дмитрия Азарова
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Дмитрий Азаров мотивирует жителей личным примеромДмитрий Азаров мотивирует жителей личным примером
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Ведущий российский политолог Дмитрий Орлов назвал показательными результаты голосования по поправкам в Конституцию в Самарской области. Он отметил, что высокий процент явки и уровень поддержки предложения президента в регионе выше, чем по стране.

- Это несколько удивительно, ведь в регионе два больших мегаполиса, чего нет в других субъектах ПФО. И результаты голосования показывают, насколько эффективно работает действующий губернатор Дмитрий Азаров. Это один из наиболее компетентных и адекватных российских политиков, - отметил Дмитрий Орлов.

Напомним, что в Самарской области явка составила больше 69%. 80,55% из них поддержали поправки. Вот как голосовала Самарская область.

Также эксперт отметил, что и во время пандемии в Самарской области принимались грамотные и взвешенные решения

- Понятно, что бывают и критические мнения, но губернатор Азаров в любом случае готов держать удар. Такая работа существенно минимизирует критику федеральной власти в этих непростых условиях, - уточнил политолог свое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Политолог Дмитрий Орлов рассказал, о чем говорят результаты голосования в Самарской области
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