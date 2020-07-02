Как Самарская область голосовала за Конституцию РФ

Лучше, чем в стране

В Самарской области завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ, и региональный избирком даже подсчитал все бюллетени. Итоги все равно называют предварительными, но на них уже можно ориентироваться. Мы разобрались в цифрах и посмотрели, как голосовала Самарская область по поправкам в Конституцию РФ, где самые протестные районы и кто был за как один.

Итоги голосования за поправки в Конституцию РФ по Самарской области оказались достаточно позитивными. Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ по Самарской области оказалась выше среднероссийской. На участки явились 69% населения (против 65% по стране). Да и уровень поддержки поправок у нас оказался более высоким: за высказались 80,55% от всех проголосовавших. Это 1,346 млн человек. Против - 312 252 человека, почти в 4,5 раза меньше.

Коты - главные хранители участковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четыре района дали больше 95%

Конечно, в регионе нашлись те муниципальные районы, где проголосовали практически все жители. Например, в Борском районе не достучались только до 433 человек. Остальные 97% на участки явились, как и положено. При этом 85,6% были за.

На всех участках были антисептикиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самая высокая явка в Самарской области в Приволжском районе - 98%. Здесь всего 281 человек не пришел голосовать. В этом же районе самый высокий процент поддержки поправок. 97,3% сказали «да» на вопрос в бюллетенях. То есть поддерживают инициативу президента 95% всех жителей.

Также больше 95% явка в Похвистневском и в Пестравском районах.

Безопасность на участках была максимально высокойФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городах - против, в селах - за

В Сызранском районе голосование оказалось самым протестным. Здесь на участки пришел 81% человек, но из них 29% не поддержали поправки. То есть 24% от всех жителей старше 18 лет - против.

На участки приходили прямо семьямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре общая явка оказалась 64,8%. Самым активным стал Куйбышевский район, здесь проголосовали 75,7% жителей. 87,15% из них высказались за поправки. Меньше всего явка в Железнодорожном районе - 51%. И больше всего здесь людей, которые были против поправок, - 24, 58% от проголосовавших.

В Тольятти явка ниже, чем в среднем по области. В автограде на участках побывали только 53% человек, и в основном именно здесь проходило протестное голосование. В Автозаводском районе против поправок были 27,53% человек, в Комсомольском - 26,71%, в Центральном районе - 26,29%.

Девушка впервые пришла на голосование. И сразу - за КонституциюФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Многие голосовали против и в Сызрани - здесь и явка была не слишком высокая - 69,5%, и протестующих оказалось больше 23%.

А вот села показывали чудеса одобрения и согласия. В Елховском районе 96,99% проголосовали за поправки и новую Конституцию РФ. Это очень сельскохозяйственный район с маленькими населенными пунктами, где было просто поговорить с населением.

93,73% проголосовали за поправки в Клявлинском районе, 95,32% - в Похвистневском, 93,82% - в Челно-Вершинском.

Жители приходили на голосование активноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выборы без нарушений, но с танцами

Вечером 1 июля Дмитрий Азаров пообщался с общественными наблюдателями, работавшими на голосовании. Они похвалили организацию процесса: избиркомы профессиональны, нарушений нет. На карте всего 30 «сигналов», да и то подтвердились не все. Например, в Красноярском районе мужчина жаловался, что его заставили проголосовать за дочерей. Подняли документы: нет девушек в числе проголосовавших.

Под Самарой напали на члена участковой комиссии. Он пришел на дом к избирательнице, та встретила его с газовым баллончиком. Человек в больнице, хулиганке грозит срок.

Самая молодая избирательная комиссия станцевалаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Голосовали в регионе весело и с огоньком. Самая молодая избирательная комиссия в России запустила танцевальный флешмоб. И избиратели оценили такой поступок.

- Мне 29 лет, а средний возраст членов нашей комиссии 23-24 года. Да, мы решили посвятить свой выходной день организации голосования, этой работе, потому что видим в этом свой долг. Мы хотим сделать выборы честными, прозрачными, показать, что это важный процесс. Но еще мы хотим подарить людям хорошее настроение, поэтому придумали такой флешмоб, - рассказывает председатель комиссии Валентин Сульянов.

Голосовали за квартиры и машины.

Сызранка выиграла машину

В регионе во время голосования проводили викторину «Наша Губерния». Выиграть было можно квартиры и машины. Первой обладательницей ключей от новой жилплощади стала многодетная тольяттинка. Мама четверых детей была шокирована своей удачей и не сразу в нее поверила. Еще две квартиры достались самарчанке и жителю Ставропольского района.

А машину выиграла домохозяйка из Сызрани, она вообще не хотела участвовать в лотерее, но ее уговорили волонтеры.

Только цифры

Самый одобряющий район - Приволжский (95% за от всех жителей старше 18 лет)

Самый протестный район - Сызранский (24% против от всех жителей старше 18 лет)

Как голосовала Самара

Явка в районах

Железнодорожный - 51%, 74,53% за, 24,58% против

Кировский - 61%, 79,83% за

Красноглинский район 58%, 76,85% за

Куйбышевский район 75,7%, 87,15% за

Ленинский район 70%, 79,9% за

Октябрьский 68%, 79,88% за

Промышленный 64%, 78,63% за

Самарский 70%, 84,64% за

Советский 66%, 83,52% за

Как голосовал Тольятти

Автозаводский район 48%, 71,65 за, 27,53 против

Комсомольский район 57%, 73,57% за, 25,71% против

Центральный район 54%, 72, 69% за, 26,29% против