В Самаре побит рекорд аномальной жары 45-летней давности

7 Июль 2020 2020-07-07T12:14:34+03:00

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Приволжское УГМС рассказало, что вчера, 6 июля, в Самарской области были побиты многолетние рекорды по аномальной жаре. Понедельник в регионе выдался очень теплым, столбик термометра достигал почти 35 градусов тепла.

– В Самаре был побит рекорд 45-летней давности. В 1975 году в столице региона было 34,2 градуса, вчера – 34,8. В Большой Глушице было еще жарче – 37,1 градуса. В то время, как в 1972 году там было 36,9, – сообщают синоптики.

Жара в Самарской области будет держаться минимум до конца недели. В ближайшие дни воздух прогреется до +38. При этом возможны кратковременные дожди и грозы. При грозе может быть порывистый ветер. Выходные в регионе обещают быть более щадящими.

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Рассказываем, до какого числа продлится жара в Самаре в июле 2020 года, что делать, чтобы пережить этот период и сколько градусов будет максимально (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU