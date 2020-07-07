2020-07-07T12:48:09+03:00
Общество

В Тольятти на балконе жилого дома взорвался газовый баллон

К счастью, никто не пострадал и не погиб
Владислав КИРСАНОВ
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На балконе рванул газовый баллонНа балконе рванул газовый баллонФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня утром, 7 июля, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. В жилом многоквартирном доме на бульваре Туполева, 8 произошел хлопок газа. На момент происшествия в квартире никого не было.

– Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в результате разгерметизации газового баллона объемом 25 литров, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Отмечается, что несущие конструкции жилого дома не повреждены. Все, что пострадало – остекление балкона. Разбираться во всех деталях происшествия будут компетентные органы. Напомним, ранее в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре произошел взрыв газа. Тогда пострадали два человека. В происшествии разбирается высшее начальство правительства, а также силовых структур.

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Корреспонденты «КП-Самара» собрали всю имеющуюся информацию с места событий, а также поговорили с очевидцами [фото, видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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