2020-07-09T00:39:02+03:00
Общество

Роспотребнадзор назвал причины всплеска COVID 19 в Самарской области

В ведомстве назвали несколько причин именно такого развития ситуации
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Маски носят не всеМаски носят не всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В самарском отделении Роспотребнадзора журналисту КП-Самара объяснили, почему растет число выявленных случаев коронавируса в Самарской области. Напомним, что накануне выявили 75 новых случаев. До этого цифры были больше: 102, 135 и 147 случаев. На карте распространения коронавируса видно, какие районы пострадали от инфекции больше всего.

- Это может быть связано с нарушениями масочного режима населением области, социального дистанцирования в том числе в местах отдыха: на пляжах, набережных, парках и так далее, - объяснили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве рассказали, что выдали рекомендации о том, чтобы усилить ограничительные мероприятия в тех муниципалитетах, где заболеваемость выше средней по региону. Это Самара, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск, а также Ставропольский район.

В ведомстве напомнили, что нет никаких данных о сезонности заболевания Сам вирус малоизучен, чувствительность его к температурным параметрам не определена, так что надеяться на жару, которая убьет коронавирус, не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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