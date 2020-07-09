2020-07-09T12:09:11+03:00
Общество

Прокуратура требует досрочного прекращения полномочий главы Октябрьска Александры Гожей

Чиновницу уличили в нарушении законодательства о противодействии коррупции
Александра БУДАЕВА
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Александра Гожая уже не в первый раз привлекает к себе внимание своими сомнительными решениями. Фото: сайт администрации г.о. ОктябрьскАлександра Гожая уже не в первый раз привлекает к себе внимание своими сомнительными решениями. Фото: сайт администрации г.о. Октябрьск
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6 июля прокуратура внесла представление в адрес гордумы города Октябрьск, надзорное ведомство требует отставки главы местной администрации Александры Гожей.

В областной прокуратуре корреспонденту «КП-Самара» эту информацию подтвердили, уточнив, что речь идет о нарушении законодательства о противодействии коррупции со стороны чиновницы.

По данным собственных источников «Комсомолки» в правоохранительных органах, Александра Гожая подписала в 2018 и 2019 году два постановления о предоставлении в аренду на 20 лет земельных участков, которые принадлежат муниципалитету. Общая площадь земель – более 2000 кв метров, они предназначены для строительства жилых домов. Проблема в том, что Людмила Анатольевна, которая стала счастливой арендаторшей лакомых кусочков земли, Александре Гожей приходится мамой, значит, налицо конфликт интересов.

Прокуратура подобную ситуация посчитала незаконной, что скажут по этому поводу народные избранники, пока не ясно.

Между тем, напомним, глава Октябрьская уже не в первый раз оказывается в центре скандалов – весь прошлый год она пыталась в судах доказать, что совершенно законно сама себе вдвое подняла оклад. Это дело Александра Гожая проиграла.

Как и другое – чиновница попыталась приватизировать служебную квартиру – мол, своего жилья нет, отдайте мне хоть это. Горадминстрация ей отказала, тогда Александра Гожая обратилась в суд. Городской суд Октябрьская встал на сторону чиновницы, а вот Самарский областной суд это решение отменил и Гожей в претензиях на муниципальную собственность отказал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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