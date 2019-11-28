2019-11-28T20:26:26+03:00
Общество

Самарский облсуд признал признал незаконной зарплату главы Октябрьска

Александра Гожая самовольно назначила себе доплату, которая увеличила ей оклад в два раза
Александра БУДАЕВА
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Фото с сайта администрации г.о. ОктябрьскФото с сайта администрации г.о. Октябрьск
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Самарский областной суд 26 ноября признал незаконным документ, по которому глава города Октябрьск Александра Гожая сама себе назначила дополнительные выплаты, которые вдвое увеличили ее оклад.

Интересно, что документ она подписала еще когда была только в статусе исполняющей обязанности градоначальницы, но местная администрация все приняла, как должное, а надзорным органам потребовалось несколько лет, чтобы вывести ее на чистую воду и заявить во всеуслышание о нарушении антикоррупционного законодательства.

Как сообщает "Волга-Ньюс", областники фактически оставили в силе решение Октябрьского районного суда: 26 августа там уже рассматривался вопрос о том, имела ли глава местной администрации принимать подобное решение. И районный суд пришел к выводу, что нет, не имела права. Оклад, по данным издания, Гожая при помощи утвержденных этим документом доплат, увеличила себе вдвое: с 25 до 50 тысяч рублей.

Таким образом, на данный момент постановление «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления полномочий Главы г.о. Октябрьск» официально считается незаконным.

Однако заставят ли Александру Гожую вернуть в бюджет полученные денежки и будут ли у нее теперь проблемы с полицией или следователями, пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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