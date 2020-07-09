В Самаре подозреваемый в серии вымогательств скончался до вынесения ему приговора

9 Июль 2020 2020-07-09T15:23:00+03:00

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В Самарском областном суде оборвалось рассмотрение уголовного дела о серии вымогательств, вооруженных налетов и грабежей. Дело в том, что предполагаемый организатор череды преступлений скончался.

Андрей Л., по версии следствия, действовал не один, всего в «команду» входили шесть человек. Они выбирали себе жертв худеньких, безотказных и пугливых – требовали с них чего-нибудь ценного, а если ничего такого не было, то запугивали донельзя, заставляли взять на себя кредит, а потом выносили из квартиры жертвы все, что можно заложить в ломбард.

Предполагаемые сообщники Андрея Л. в начале года уже заслушали обвинительный приговор и сейчас пытаются его обжаловать. Уголовное дело в отношении него самого в Самарском областном суде начали рассматривать в феврале, сейчас процесс приостановлен, потому что около месяца назад Андрей Л. скончался.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара», у мужчины было заболевание легких. По некоторым данным, мужчина оказывался от лечения. А пару лет назад и вовсе пытался судиться с региональным подразделением УФСИН, обвиняя, что его в СИЗО заразили намеренно, подсадив его к больному сокамернику.

- Все подследственные обязательно проходят плановое обследование на наличие туберкулеза как при поступлении, так во время дальнейшего пребывания в СИЗО, для этого проводятся рентгенологическое (флюорографическое) и лабораторное обследования, - прокомментировали ситуацию в УФСИН России по Самарской области. – Если при поступлении в СИЗО выявляется заболевание, то данные лица содержатся отдельно от других подозреваемых и обвиняемых и проходят положенное им лечения.

Почему же тогда Андрей Л. умер? Ведомство отказалось отвечать не этот вопрос – мол, это врачебная тайна.

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ИСТОЧНИК KP.RU