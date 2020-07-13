2020-07-13T09:28:43+03:00
Спорт

Андрей Талалаев: «После победы над «Арсеналом» игроки «Крыльев» «разжали булки»

Специалисту не понравилось, как тренировалась команда перед игрой с «Динамо»
Владислав КИРСАНОВ
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Команде есть, куда прибавлять, считает тренерКоманде есть, куда прибавлять, считает тренерФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев подвел итог матчу 28-го тура, в котором его подопечные проиграли «Динамо» со счетом 0:2. По словам специалиста, футболистам было трудно физически, так как это четвертая игра за 13 дней.

– Мы попросту разжали булки. Мне не понравилось, как мы тренировались перед игрой с «Динамо». Игроки об этом знают. Пока что я не знаю, как на это повлиять, потому что я не так давно в команде, – сказал Талалаев в интервью Sport24.ru.

По итогам 28 игр самарцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице. У коллектива осталось два домашних поединка. Первый состоится уже в среду, 15 июля против «Краснодара». Игра пройдет на «Самара Арене и начнется в 17:00 по местному времени. Почитать отчет о поединке с «Динамо» можно в нашем материале.

Три матча с очками: Андрей Талалаев рассказал, как "Крыльям Советов" удалось разгромить "Арсенал" и чем опасен следующий матч с "Динамо"

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Оба гола были забиты в первом тайме (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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