В Самарской области еще 72 человек заболели коронавирусом

13 Июль 2020 2020-07-13T10:47:14+03:00

За сутки в России появилось еще 6537 заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 13 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 72 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 5954 человек. 3607 из них выздоровели, 64 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6537 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 672 жителей, в Санкт-Петербурге – 291. В Ханты-Мансийском АО и Алтайском крае – 270 и 235 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 733 699 человека, пациента выздоровели 504 021 (2960 за прошедший день), 11439 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 104 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU