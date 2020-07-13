2020-07-13T11:34:38+03:00
Общество

В Тольятти водитель автобуса протащил по асфальту 84-летнюю пенсионерку

Мужчине грозит тюремное заключение
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранители установили, что происшествия можно было избежатьПравоохранители установили, что происшествия можно было избежатьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти произошло ЧП на дороге. Водитель пассажирского автобуса, выполняя движение по городскому маршруту, на одной из остановок, не убедившись в безопасности, начал движение, в результате чего нанес травмы 84-летней пассажирке.

– Она выходила из салона, потянулась за сумкой. Двери закрылись, а ее рука застряла. Водитель начал движение, протащил некоторое время старушку по асфальту. После этого очевидцы смогли сообщить ему о происшествии. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего передали медикам, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении водителя с 40-летним стажем возбуждено уголовное дело. Правоохранители считают, что он мог избежать ДТП, убедившись в безопасности начала движения. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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