2020-07-13T11:43:38+03:00
Новости компаний

В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза

ВТБ по итогам июня 2020 года выдал около 100 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 65 млрд рублей
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В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 разаВ июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
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По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем выдачи потребительских кредитов вырос на 13%. При этом в сравнении с маем 2020 года прирост составил 55%, с апрелем - 87%

Основной объем продаж в июне пришелся на новые выдачи. При этом у клиентов растет популярность рефинансирования кредитов других банков. По итогам месяца более 8 тысяч человек перевели кредиты в ВТБ и смогли снизить свою финансовую нагрузку за счет более выгодной ставки, а также увеличения срока кредита. Объем выдач составил 6,6 млрд рублей, что на 76% превысило показатели мая и на 41% - апреля. Доля программы "Рефинансирование" в июне превысила 10%.

«Июнь показал отличные результаты. Банк активно развивает цифровые сервисы и работает над удобством получения кредита. Недавно мы улучшили условия по продукту и снизили ставку до 7,5% – сегодня она является одной их лучших на рынке. Кроме того, предлагаем заемщикам рефинансировать кредиты других банков с отсрочкой платежей до трех месяцев. Такие условия позволяют привлекать новых клиентов и повышают спрос на кредитные продукты. В июле мы также рассчитываем на сохранение высоких темпов продаж»,– отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ

Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Минимальная ставка составляет 7,5% годовых при оформлении страховой программы. Программа «Рефинансирование» позволит объединить до шести кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели. Оформить заявку на кредиты наличными можно на сайте, в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

За первые пять месяцев 2020 года клиенты ВТБ оформили свыше 387 тысяч кредитов наличными более чем на 251 млрд рублей. Портфель в данном сегменте по состоянию на 1 июня превысил 1,38 трлн рублей, показав рост с начала года на 30 млрд руб. Нецелевые займы остаются самыми востребованными розничными продуктами. Чаще всего их берут для ремонта в квартире, на покупку дорогостоящей техники, мебели или для приобретения автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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