В Самаре в районе Заводского шоссе загорелся склад

13 Июль 2020 2020-07-13T14:07:51+03:00

Дым видно почти из всех уголков Самары Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Сегодня, 13 июля, в Самаре произошло ЧП. Буквально несколько минут назад, в 14:30 по местному времени на пульт диспетчера поступило экстренное сообщение о пожаре. Сообщается, что на улице Профильной, 6 произошло возгорание.

– Предположительно, горит склад. К месту направлены оперативные службы по повышенному рангу, – сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области.

Из-за пожара над складом поднимается огромный столб дыма, который видно из всех уголков Самары - сообщениями о пожаре самарцы делятся в соцсетях.

Более детальная информация о происшествии на данный момент уточняется. Неизвестно пока, есть ли угроза для других зданий. «Комсомольская правда-Самара» продолжает следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU