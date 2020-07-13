Пожар на складе на Заводском шоссе будут тушить с вертолета

13 Июль 2020 2020-07-13T16:05:29+03:00

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Пожар на складе на Заводском шоссе 13 июля будут тушить с вертолета. Об этом рассказал глава МЧС по Самарской области Олег Бойко. Ожидается, что авиация МЧС России прибудет через полтора часа.

На данный момент площадь пожара составляет уже 2500 квадратных метров, общая площадь склада – 21 тысяча квадратных метров.

- На складе находится более 100 тонн продукции ПВХ,- рассказал Олег Бойко. – Сейчас есть трудности с водоснабжением, ждем пожарный поезд. Пожар тушит 178 человек, погибших и пострадавших нет.

Столб дыма поднимается на сотню метров. Сейчас специалисты анализируют, насколько он времен для людей. А пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания.

Глава самарского управления МЧС Олег Бойко рассказал подробности пожара на складе в Самаре 13 июля 2020 года 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU