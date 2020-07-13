2020-07-13T16:04:59+03:00
Общество

Подробности пожара на складе с краской и полиэтиленом в Самаре-2020: приехал поезд, ждут вертолета

Стали известны подробности пожара на складе с краской и полиэтиленом в Самаре-2020 13 июля
Ольга НОВИКОВА
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Для тушения пожара привлекут пожарный поезд и вертолетДля тушения пожара привлекут пожарный поезд и вертолетФото: Евгения ВАСИНА
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Стали известны подробности пожара на складе с краской и полиэтиленом на Заводском шоссе в Самаре-2020 13 июля. Сейчас пожар тушат почти две сотни человек, но они испытывают серьезные сложности с подвозом воды. Силы в борьбе с огненной стихией явно неравны – пожарным не хватает воды

На помощь уже приехал пожарный поезд, но, как передает журналист «КП-Самара» Евгения Васина с места событий, пока он не может остановиться, так как в этом случае перекроет железнодорожные пути.

На помощь самарским пожарным уже вылетела авиация МЧС России. Через час ожидается прибытие пожарного вертолета, который поможет тушить пожар с воздуха.

Напомним, пожар начался в 14.13. Сейчас площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров, обвалилась кровля на площади в 400 кв.метров.. На складе находится 100 тонн пластика. Столб дыма поднимается на сотню метров.

По предварительным данным жертв нет, пожарная сигнализация сработала вовремя и люди успели покинуть помещение.

Глава самарского управления МЧС Олег Бойко рассказал подробности пожара на складе в Самаре 13 июля 2020 года

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Видео страшного пожара на складе на Заводском шоссе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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