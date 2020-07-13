Подробности пожара на складе с краской и полиэтиленом в Самаре-2020: приехал поезд, ждут вертолета
Стали известны подробности пожара на складе с краской и полиэтиленом на Заводском шоссе в Самаре-2020 13 июля. Сейчас пожар тушат почти две сотни человек, но они испытывают серьезные сложности с подвозом воды. Силы в борьбе с огненной стихией явно неравны – пожарным не хватает воды
На помощь уже приехал пожарный поезд, но, как передает журналист «КП-Самара» Евгения Васина с места событий, пока он не может остановиться, так как в этом случае перекроет железнодорожные пути.
На помощь самарским пожарным уже вылетела авиация МЧС России. Через час ожидается прибытие пожарного вертолета, который поможет тушить пожар с воздуха.
Напомним, пожар начался в 14.13. Сейчас площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров, обвалилась кровля на площади в 400 кв.метров.. На складе находится 100 тонн пластика. Столб дыма поднимается на сотню метров.
По предварительным данным жертв нет, пожарная сигнализация сработала вовремя и люди успели покинуть помещение.
Глава самарского управления МЧС Олег Бойко рассказал подробности пожара на складе в Самаре 13 июля 2020 года
Видео страшного пожара на складе на Заводском шоссе.
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ИСТОЧНИК KP.RU