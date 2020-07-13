Пожар на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года: последние новости на 18.00

13 Июль 2020 2020-07-13T17:32:55+03:00

Стали известны последние новости о пожаре на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года, огонь погубил уже половину склада

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Стали известны последние новости о пожаре на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года на 18.00. Об оперативной обстановке рассказал руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

По данным МЧС, сейчас огонь бушует уже на площади в 7,5 тысяч квадратных метров - за три часа площадь пожара выросла в три раза. В общей сложности с начала пожара пламя поглотило 10 тысяч кв.метров - это почти половина огромного склада в 21 тысячу квадратных метров.

- Сейчас сохраняется очаговое горение, мы ожидаем доклада от четвертого боевого поста, надеемся, что через полчаса сможем объявить о локализации пожара, - рассказал Олег Бойко.

Сейчас пожар тушит 200 человек и 71 единица техники. Вертолет МЧС России должен прибыть на место через 10 минут, взять специальное оборудование, наполнить его водой и приступить к тушению.

Также на помощь людям прибыл уже второй пожарный поезд из Кинеля и пожарный катер, который помогает набирать воду.

- Лаборатория взяла пробы воздуха, проводит анализы, но пока докладов о превышении ПДК не поступало, - сообщил Олег Бойко.

Напомним, столб дыма поднимается на сотню метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/790224" frameborder="0"></iframe> В Самаре на улице Профильной пожар 2000 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU