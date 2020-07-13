Пожар на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года: последние новости на 18.00
Стали известны последние новости о пожаре на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года на 18.00. Об оперативной обстановке рассказал руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
По данным МЧС, сейчас огонь бушует уже на площади в 7,5 тысяч квадратных метров - за три часа площадь пожара выросла в три раза. В общей сложности с начала пожара пламя поглотило 10 тысяч кв.метров - это почти половина огромного склада в 21 тысячу квадратных метров.
- Сейчас сохраняется очаговое горение, мы ожидаем доклада от четвертого боевого поста, надеемся, что через полчаса сможем объявить о локализации пожара, - рассказал Олег Бойко.
Сейчас пожар тушит 200 человек и 71 единица техники. Вертолет МЧС России должен прибыть на место через 10 минут, взять специальное оборудование, наполнить его водой и приступить к тушению.
Также на помощь людям прибыл уже второй пожарный поезд из Кинеля и пожарный катер, который помогает набирать воду.
- Лаборатория взяла пробы воздуха, проводит анализы, но пока докладов о превышении ПДК не поступало, - сообщил Олег Бойко.
Напомним, столб дыма поднимается на сотню метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU