Назначены судьи на матч «Крылья Советов» – «Краснодар», который пройдет в среду на «Самара Арене»

13 Июль 2020 2020-07-13T18:47:02+03:00

Поединок состоится 15 июля и начнется в 17:00 по самарскому времени

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Российский футбольный союз сообщил о назначении арбитров на матч 29-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром», который состоится в среду, 15 июля и начнется в 17:00 по самарскому времени.

– Работать на матче будет бригада Владимира Москалева. Помогать ему будут Артем Кобзев и Дмитрий Березнев. Отвечать за VAR будет Алексей Еськов. Инспектировать – Сергей Лапочкин, – говорится в сообщении пресс-службы КС.

Последний матч при судейству Москалева самарцам удалось выиграть – в Казани был обыгран «Рубин». Арбитр отменил гол казанцев в ворота «Крыльев», а также удалил по игроку обеих сторон. КС находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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Самарцы идут на предпоследнем месте, но спасти их могут две предстоящие игры и подмосковные «Химки» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU