2020-07-14T12:22:57+03:00
Общество

В Самарской области мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет

В результате происшествия пострадали три человека
Ирина Синегубова
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Разбираться во всех деталях происшествия будут сотрудники ГИБДДРазбираться во всех деталях происшествия будут сотрудники ГИБДДФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 13 июля, в Самарской области произошло ДТП на трассе М-5 «Урал». 33-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент», двигаясь в сторону Тольятти, не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет. Там его автомобиль несколько раз перевернулся.

– Водитель и два пассажира госпитализированы в больницу. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по её результатам будет принято процессуальное решение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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