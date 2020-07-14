2020-07-14T14:46:36+03:00
Общество

В Самаре откроют фитнес-центры, но посетителей ждет неприятный сюрприз

Условия, при которых организации смогут открыться, озвучили на заседании оперативного штаба
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре готовятся открыть фитнес-центрыВ Самаре готовятся открыть фитнес-центры
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В Самарской области обсуждают грядущее открытие фитнес-центров. Но будет оно совсем не таким, как хотели бы этого соскучившиеся по тренировкам жители города и региона. Правила обсудили на заседании оперативного штаба региона 13 июля 2020. Свои предложения выдвинули министерство спорта и министерство культуры.

Пакет мер и уступок, на которые фитнес-центры готовы пойти ради открытия, представили сами представители отрасли. Так, руководители готовы ограничить число занимающихся - это не более 20% от количества людей, которых вмещает зал. Будут закрыты бани, бассейны и хамамы. Групповые тренировки, требующие контакта участников, также запрещены.

При таких условиях фитнес-центры могут открыться, но даты не определены. Сейчас все предложения губернатор поручил отработать с Роспотребнадзором и затем уже представить постановление на подпись.

Напомним, что фитнес-центры остались чуть ли не последними из могикан: уже работают рестораны, кафе и бары, где даже случаются драки. Начались экскурсии, люди ездят на работу в общественном транспорте, пляжи и парки из-за жары переполнены.

В регионе заразились с первого дня пандемии чуть больше 6 тысяч человек. За последние сутки заболели еще 65 человек.

Решение о начале летней оздоровительной кампании и снятие других ограничений руководитель оперативного штаба Глава региона Дмитрий Азаров поручил в ближайшее время отработать с Роспотребнадзором и представить проект постановления на подпись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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