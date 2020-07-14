Ликвидируют последствия: ночная гроза повалила в Самаре 35 деревьев
В мэрии Самары рассказали о ликвидации последствий грозы в ночь с 13 на 14 июля. Как рассказал первый заммглавы Самары Владимир Василенко, упавшие на проезжую часть деревья коммунальщики убирали до 23.00. Сейчас убранные с проезжей части деревья распиливают и увозят.
Всего коммунальщики зафиксировали в Самаре 35 упавших дерева, из них 15 рухнули на проезжую часть. К счастью, обошлось без жертв, препятствий для раоты общественного транспорта тоже не возникло
Часть веток и деревьев упали на провода – например, в районе перекреста Подшипниковой и Революционной. А на ул. Мичурина были поваленные две опоры уличного освещения. Сейчас здесь ведутся восстановительные работы, отключать электроснабжение жилых домов не потребовалось.
Пострадали и зеленые насажден в парках – разбушевавшийся ветер повалил деревья в одном из скверов площади Куйбышева, Струковском саду, на бульваре Мичурина, на на ул. Революционной.
- В связи с установившейся аномально жаркой погодой принято решение организовать дежурство аварийных бригад городских предприятий и муниципальных управляющих организаций в ночную смену, на случаи непредвиденных ситуаций до особого распоряжения, пояснили в мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU