Самара. Хроники Апокалипсиса: как город пережил понедельник, 13 июля

Люди, пережившие 13 июля 2020 года в Самаре, смогут досрочно выйти на пенсию. С утра среди горожан эта шутка набирает обороты и не случайно: даже на фоне коронавирусного 2020-го события одного понедельника с несчастливым числом в календаре шокировали всех.

- Это же какой-то фильм-катастрофа, а мы в нем главные герои, - уже удрученно шутили к концу дня горожане, надышавшиеся дымом от горящих ПВХ-материалов, прятавшиеся от молний и уворачивающиеся от падающих деревьев. И это еще краткий пересказ сюжета. Рассказываем о событиях этого дня с фотографиями и видео.

Жители долго ждали трамвая

Всадник Первый

С утра жители Металлурга и Промышленного района, которые намеревались уехать на работу на 13 трамвае, столкнулись с неожиданным препятствием. Время шло, солнце припекало, а трамвай на горизонте не появлялся. Прибывалка тоже молчала. 30 минут, 40 минут...

- Техническая неисправность, обрыв проводов на Советской. Чиним, исправляем, скоро поедем, - рассказали в ТТУ. В этом время трамваи, которых ждали в одном месте, ехали через Поляну Фрунзе.

Понедельник, 13-е - вздыхали жители. Они еще не знали, что это только начало.

Всадник Второй

Тем временем в топах обсуждения оказалась гроза и шквалистый ветер в Тольятти накануне, 12 июля. Там повалило деревья и даже придавило домик с людьми на турбазе. В Самаре было жарко и тихо. Но только до двух часов дня.

- Что-то горит в районе университета!

- Нет, за Космопортом!

- Вижу - это где-то на Гаражной!

Все было в дыму

Фотографии огромного черного столба дыма разлетались по социальной сети. Его снимали с различных точек и казалось, что пожар буквально везде и сразу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/790228" frameborder="0"></iframe> Видео страшного пожара на складе на Заводском шоссе.

Вскоре появилась официальная информация: горит склад с ПВХ-изделиями и, возможно, лакокрасочными материалами на Заводском шоссе - Профильная, 6. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, сначала огнем охватило 2000 квадратных метров, но победить его не удавалось, в итоге площадь пожара достигла 7500 квадратов, огонь прошелся по половине склада.

Тушить пожар прилетел вертолетФото: Евгения ВАСИНА

Для тушения пожара привлекли два пожарных поезда, катер и вертолет МЧС. Но ему пришлось улететь в ночи из-за грозового фронта. Впрочем утром, когда за ночь удалось локализовать пожар на небольшой территории, вертолет снова привлекли - он отвечал за то, чтобы проливать все конструкции.

В итоге пожар тушили почти сутки. К 12.00 утра 14 июля наконец-то смогли добиться того, чтобы не было открытого огня, но дымиться все продолжает и сейчас.

Всадник Третий

И накрыла тьма изнывающий от жары город. Если днем дым в безветренную погоду стоял ровным столбом, то поднявшийся ветер заставил горожан пожалеть о том, что именно о нем они и молили Бога в предыдущие дни. Вся чернота двинулась на центр города. Тучи ползли по небу прямо на Волгу, а жители ощутили во рту сладковатый привкус. И не только.

- На площади Кирова дышать нечем, першит в горле и в носу, невозможно просто находиться на улице. Дома приходится закрывать окна, а ведь жарко, душно, если кондиционера нет - на стену лезешь, - жаловались горожане.

Темное небо пугало горожанФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в самом эпицентре горения. Экологи же считают, что последствия горения для атмосферы могут быть довольно плачевными.

- Опасны и попадающие в воздух соединения тяжелых металлов, окись углерода, фенолы, окислы азота и т.п. Симптоматически вдыхание этих веществ в больших количествах может привести к кашлю, воспалению носа, горла и верхних дыхательных путей, а в тяжёлых случаях — к отёку легких, нарушению работы кровеносной системы и даже смертельному исходу. Контактируя с кожей, может вызывать покраснение, боль и серьёзные ожоги, - поделился с КП-Самара эколог Сергей Симак.

Власти же посоветовали горожанам не открывать окна и занавешивать их мокрой тряпочкой. На улице же можно использовать влажную маску.

Глава самарского управления МЧС Олег Бойко рассказал подробности пожара на складе в Самаре 13 июля 2020 года 00:00 00:00

Кстати, днем 14 июля люди продолжили жаловаться на плохой воздух и затрудненное дыхание. Причем такие жалобы поступают от жителей разных районов. Официальных комментариев по превышению ПДК вредных веществ пока нет.

Убирать деревья тут же выехали представители администрацииФото: СОЦСЕТИ

Всадник Четвертый

Вскоре оказалось, что на город наползала не только пост-пожарная тьма. Уже около 9 вечера молнии начали сверкать на просеках, рядом с Волгой, духота накалялась и вскоре прорвалась дождем, поднялся ураганный ветер, засверкали молнии. И начался уже погодный апокалипсис.

Деревья падали прямо на дорогиФото: СОЦСЕТИ

Сразу в социальные сети посыпались сообщения со всех концов города: штормовой ветер валил деревья, как тростинки. "Собирать" их отправилась специальная комиссия от городской администрации. На пересечении улиц Мичурина и Масленникова порвало растяжки троллейбусной сети:

- На наш автобус упал висевший на нем знак, другой троллейбус запутался в тросе. Водитель автобуса снял знак и поехал дальше, а троллейбус остался там стоять, - рассказывает читательница КП-Самара.

Машине прилетело деревом по двери прямо во время движенияФото: СОЦСЕТИ

А на Коммунистической дерево напало на движущийся автомобиль.

- Ехал и тут неожиданно дерево рухнуло и разоротило левую переднюю часть кузова. Ладно не в лобовое с моей стороны. Вот вызвал ГИБДД, жду, - рассказал водитель Рено.

А вскоре жители Октябрьского района пожаловались - нет света, лифты застревали прямо между этажами. Возможно, причиной этого стало попадание молнии в линии электропередач на Московском шоссе, которое очевидцы засняли на видео. Автомобилисты даже боялись ехать в эту сторону - огонь занялся мгновенно, а ветер начал раздувать его.

Молнии еще долго сверкали над Самарой, провожая 13 июля. А уже утром 14 июля к месту пожара снова полетел вертолет.

Молния ударила в ЛЭП в Самаре. Столб света.

А как вы пережили понедельник 13 июля? Рассказывайте в комментариях.