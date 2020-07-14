2020-07-14T16:54:46+03:00
Новости компаний

В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов

ВТБ расширяет возможности для инвестирования через мобильный и интернет-банк.
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Теперь в ВТБ Онлайн можно покупать биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ). Клиенты ВТБ смогут приобрести БПИФ в рублях, долларах или евро в ВТБ Онлайн. Для этого пользователю достаточно войти в раздел «Инвестиции», выбрать фонд и совершить покупку. Биржевые инвестиционные фонды представляют собой готовые портфели ценных бумаг, преимуществом которых является возможность вкладывать деньги сразу во множество ценных бумаг, что позволяет максимально снизить риск инвестиций. Кроме того, начать инвестировать можно с одного пая, что обеспечивает низкую стоимость стартовых вложений. «ВТБ сегодня предоставляет самую широкую линейку биржевых инвестиционных фондов в стране. Этот продукт появился всего год назад на российском рынке и за это время успел стать достаточно популярным. Даже при совсем небольших суммах вложений он дает возможность инвестировать в широко диверсифицированный портфель бумаг, комиссии при этом минимальны. Купить его станет теперь еще проще, напрямую в ВТБ Онлайн. Сделать инвестиции понятным и доступным способом приумножения средств – наш стратегический приоритет», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ. «Для нас важно, чтобы у клиентов ВТБ Онлайн была возможность выбрать надежный и комфортный способ получения инвестиционного дохода. После запуска онлайн-покупки ценных бумаг мы увидели высокий интерес к этому виду вложений и расширяем возможности для начинающих инвесторов. Линейка доступных решений пополнилась биржевыми фондами, которые станут для многих клиентов интересной альтернативой привычным вкладам и накопительным счетам», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. В апреле банк реализовал в ВТБ Онлайн покупку облигаций ВТБ и ОФЗ-н. Понятный интерфейс системы позволяют легко определиться с подходящим инструментом. Клиенты, которым интересен более широкий спектр ценных бумаг, могут также установить бесплатное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» с доступом более чем к 5000 инструментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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