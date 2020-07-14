Самарские следователи начали проверку истории о женщине, которую морил голодом собственный муж
В Самарской области проверку по факту возможного факта домашнего насилия начали сотрудники ОВД и регионального Следственного комитета.
Напомним, жительница села Зольного в начале июля попала в больницу, ее подруга рассказала "Комсомолке", что муж целый месяц не выпускал женщину из дома бил ее, а последнюю делю еще и морил голодом. В доказательство своих слов журналистам предоставили фото и видеоматериалы, на которых видны страшные травмы на теле жертвы.
Сегодня в региональном Следственном комитете сообщили о начале доследственной проверки по этому поводу. Параллельно, что к чему выясняют и сотрудники полиции.
- Женщина под медицинским наблюдением, её жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - Дети находятся у бабушки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Самарской области мужчина неделю морил голодом и избивал жену.
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ИСТОЧНИК KP.RU