2020-07-14T18:27:23+03:00
Происшествия

Самарские следователи начали проверку истории о женщине, которую морил голодом собственный муж

Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято
Александра БУДАЕВА
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По словам подруги жертвы, в ночь, когда женщину привезли в больницу, у нее остановилось сердцеПо словам подруги жертвы, в ночь, когда женщину привезли в больницу, у нее остановилось сердцеФото: Личный архив
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В Самарской области проверку по факту возможного факта домашнего насилия начали сотрудники ОВД и регионального Следственного комитета.

Напомним, жительница села Зольного в начале июля попала в больницу, ее подруга рассказала "Комсомолке", что муж целый месяц не выпускал женщину из дома бил ее, а последнюю делю еще и морил голодом. В доказательство своих слов журналистам предоставили фото и видеоматериалы, на которых видны страшные травмы на теле жертвы.

Сегодня в региональном Следственном комитете сообщили о начале доследственной проверки по этому поводу. Параллельно, что к чему выясняют и сотрудники полиции.

- Женщина под медицинским наблюдением, её жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - Дети находятся у бабушки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Самарской области мужчина неделю морил голодом и избивал жену.

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Жертва - бывшая учительница английского языка в сельской школе, когда ее привезли в больницу, у женщины остановилось сердце (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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