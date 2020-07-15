В Самарской области еще 59 человек заболели коронавирусом

15 Июль 2020 2020-07-15T13:04:23+03:00

За сутки в России появилось еще 6422 заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 15 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 59 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 6078 человек. 3745 из них выздоровели, 70 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6422 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 628 жителей, в Санкт-Петербурге – 246. В Ханты-Мансийском АО и Свердловской области – 251 и 263 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 746 369 человека, 523 249 пациента выздоровели (10424 за прошедший день), 11770 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 156 человека.

В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Самарской области выросла заболеваемость коронавирусом и снизит ли ее аномальная жара 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ограничения из-за коронавируса смягчили. Что изменится в Самарской области с 15 июля 2020 года

Рассказываем, что изменится в Самарской области с 15 июля 2020 года для простых жителей, благодаря постановлению Азарова, в котором смягчают ограничения из-за коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU