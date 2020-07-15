2020-07-15T13:04:23+03:00
Общество

В Самарской области еще 59 человек заболели коронавирусом

Число инфицированных в регионе достигло 6078 человек
Владислав КИРСАНОВ
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За сутки в России появилось еще 6422 заболевших коронавирусомЗа сутки в России появилось еще 6422 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 15 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 59 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 6078 человек. 3745 из них выздоровели, 70 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6422 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 628 жителей, в Санкт-Петербурге – 246. В Ханты-Мансийском АО и Свердловской области – 251 и 263 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 746 369 человека, 523 249 пациента выздоровели (10424 за прошедший день), 11770 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 156 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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