В Сызрани мужчина снял трусы и пошел по городу

16 Июль 2020 2020-07-16T16:46:23+03:00

Белье он захватил с собой, чтобы переодеться в точке прибытия

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В Сызрани прохожих шокировал голый мужчина, который спокойно и как ни в чем не бывало шел по улице. Из одежды на нем были одни сланцы, белье же он по-видимому держал в руке. Обращенные на него взгляды обнаженного горожанина не смущали.

Возможно, мужчина просто обезумел от жары или же проигрался в карты? Прохожие также подумали, что у бедолгаи белая горячка или крайняя степень опьянения. Но это не похоже на правду уж больно невозмутимо и ровно вышагивал "голый король".

Как сообщает КТВ Луч, мужчина расхаживал по улице Каменоломная 13 июля. Чем закончился променад неизвестно. Кажется, в руки стражей правопорядка нарушитель спокойствия города не попал. Возможно, он спокойно добрался до цели своего путешествия и там приоделся.

ИСТОЧНИК KP.RU