Судьба «Крыльев Советов» в РПЛ решится 20 июля

16 Июль 2020 2020-07-16T16:57:03+03:00

Именно тогда руководство ФК «Химки» будет решать, в какой лиге будет участвовать команда

Изменить размер текста: A A

Министра физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, когда подмосковские «Химки» будут принимать решение об участии или не участии в Российской футбольной Премьер-лиге. Напомним, сегодня стало известно, что матч «Тамбов» – «Сочи» не состоится из-за того, что у девяти представителей южан найден коронавирус. Таким образом, тамбовчанам присудят победу, что оставит «Крылья Советов» на 15-м месте и отправит самарцев в ФНЛ.

– Сейчас не хотелось бы прояснять ситуацию. В понедельник будет окончательное решение. Сейчас тренер просил ничего не говорить, даже если какие-то решения есть, чтобы команду не баламутить. Мы до понедельника взяли паузу, – заявил Терюшков в интервью ТАСС.

Ранее он же говорил, что подмосковская команда не планирует выходить в РПЛ. Если подмосковный коллектив откажется от участие в элитной лиге, «Крылья Советов» сохранят прописку там на следующий сезон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус футболистов «Сочи» отправляет «Крылья Советов» в ФНЛ

Однако есть еще надежда - «Химки» могут отказаться от РПЛ в пользу самарской команды (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU