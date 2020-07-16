Судьба «Крыльев Советов» в РПЛ решится 20 июля
Министра физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, когда подмосковские «Химки» будут принимать решение об участии или не участии в Российской футбольной Премьер-лиге. Напомним, сегодня стало известно, что матч «Тамбов» – «Сочи» не состоится из-за того, что у девяти представителей южан найден коронавирус. Таким образом, тамбовчанам присудят победу, что оставит «Крылья Советов» на 15-м месте и отправит самарцев в ФНЛ.
– Сейчас не хотелось бы прояснять ситуацию. В понедельник будет окончательное решение. Сейчас тренер просил ничего не говорить, даже если какие-то решения есть, чтобы команду не баламутить. Мы до понедельника взяли паузу, – заявил Терюшков в интервью ТАСС.
Ранее он же говорил, что подмосковская команда не планирует выходить в РПЛ. Если подмосковный коллектив откажется от участие в элитной лиге, «Крылья Советов» сохранят прописку там на следующий сезон.
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Однако есть еще надежда - «Химки» могут отказаться от РПЛ в пользу самарской команды (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU