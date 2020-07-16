ВТБ и Московская биржа разработали онлайн-курс по биржевой торговле для начинающих инвесторов

16 Июль 2020 2020-07-16T17:16:43+03:00

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Курс состоит из трех заданий – «инвестор», «аналитик» и «трейдер». В первом задании участникам предлагается пройти квиз на знание доступных инструментов, льгот и возможностей для частных инвесторов. Этап «аналитик» познакомит участников с двумя разнонаправленными биржевыми стратегиями – быками и медведями.

На этапе «трейдер» можно познакомиться с еще одной стратегией работы на фондовом рынке – приобретение дивидендных акций. Приглашенный эксперт – Лариса Морозова, известный дивидендный трейдер, предложит участникам курса составить оптимальный портфель из акций, дивидендная доходность по которым превышает ставки по банковским депозитам. «На сегодня на Московской бирже зафиксировано свыше 5,3 млн частных инвесторов. Стремительно увеличивается и количество акционеров ВТБ: по состоянию на июнь акции ВТБ есть в портфелях у 273 тысяч акционеров, что почти вдвое больше, чем годом ранее. «Курс начинающего инвестора» – это отличная возможность для новичков фондового рынка лучше ориентироваться в разнообразии доступных для инвестирования инструментов. Такой формат показал свою эффективность: первый сезон, посвященный корпоративному праву, успешно прошли более 10 тысяч пользователей», – отметил Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами ВТБ.

Пройти курс можно по ссылке: https://edu.vtbreg.ru/.

ВТБ сегодня активно развивает собственное инвестиционное приложение ВТБ Мои Инвестиции. Оно позволяет решить 99% инвестиционных задач клиентов и заменяет профессиональный торговый терминал. С помощью приложения просто и в один клик можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 10000 инструментов, совершать OTC сделки, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения котировок биржевых инструментов.

ИСТОЧНИК KP.RU