«Динамо-Самара» уступило «Кристаллу» в матче ЧР по пляжному футболу
«Динамо-Самара» уступило действующему чемпиону страны петербургскому «Кристаллу» в матче чемпионата России по пляжному футболу. Встреча второго тура первого этапа Суперлиги завершилась со счетом 4:6, сообщает профильный портал bsrussia.com. По ходу встречи «Динамо» вело 2:0, но упустило преимущество.
В составе самарцев дублями отметились Алексей Крутиков и Иван Константинов. У петербуржцев хет-трик оформил Игорь Бриштель. Еще по голу забили Юрий Крашенинников, Егор Ремизов и Максим Роговский.
В другом матче второго тура другая самарская команда «Крылья Советов» играет с московским «Спартаком».
Напомним, в первом туре «Динамо» и «Крылья Советов» встречались друг с другом. Победили дебютанты Суперлиги – 9:4.
ИСТОЧНИК KP.RU