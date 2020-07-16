2020-07-16T19:15:55+03:00
Спорт

«Динамо-Самара» уступило «Кристаллу» в матче ЧР по пляжному футболу

Встреча второго тура завершилась со счетом 4:6
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Динамо-Самара» - дебютант российской Суперлиги. Фото: bsrussia.com.«Динамо-Самара» - дебютант российской Суперлиги. Фото: bsrussia.com.
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«Динамо-Самара» уступило действующему чемпиону страны петербургскому «Кристаллу» в матче чемпионата России по пляжному футболу. Встреча второго тура первого этапа Суперлиги завершилась со счетом 4:6, сообщает профильный портал bsrussia.com. По ходу встречи «Динамо» вело 2:0, но упустило преимущество.

В составе самарцев дублями отметились Алексей Крутиков и Иван Константинов. У петербуржцев хет-трик оформил Игорь Бриштель. Еще по голу забили Юрий Крашенинников, Егор Ремизов и Максим Роговский.

В другом матче второго тура другая самарская команда «Крылья Советов» играет с московским «Спартаком».

Напомним, в первом туре «Динамо» и «Крылья Советов» встречались друг с другом. Победили дебютанты Суперлиги – 9:4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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