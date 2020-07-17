Сотрудник самарской Росгвардии простил фитнесс-тренера, который на него напал

17 Июль 2020 2020-07-17T16:49:28+03:00

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В Самаре за нападение на сотрудников Росгвардии судят фитнес-тренера, парню грозит до 10 лет свободы, но, кажется, он нашел способ смягчить себе наказание.

На одном из судебных заседаний стало известно: подсудимый Александр и один из потерпевших, Юрий, заключили соглашение о примирении. Как следует из документа, Александр заплатил Юрию 20 тысяч рублей и принес извинения. Теперь Юрий не имеет претензий к своему обидчику.

Зато претензии к нему имеет государство: нападение на сотрудника правоохранительных органов карается достаточно сурово - закон предусматривает до 10 лет реального лишения свободы.

В основе этого уголовного дела лежит инцидент, который произошел в одном из самарских баров в ночь с 5 на 6 сентября прошлого года.

Александр отдыхал там с другом Никитой, молодые люди были довольно пьяны, сотрудникам заведения не понравилось их поведение, и она нажали тревожную кнопку.

На вызов приехал экипаж вневедомственной охраны, потом еще один. Александр и Никита уходить не желали, со стражами порядка у них возник конфликт, в результате которого двое сотрудников Росгвардии получили травмы головы.

На Александра возбудили уголовное дело за оскорбление стражей порядка и за нападение на стражей порядка, которые были при исполнении своих служебных обязанностей.

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При этом стражи порядка были в бронежилетах и касках, а их обидчик - просто изрядно пьян (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU