Стало известно, когда полностью восстановят улицу Мичурина в месте прорыва трубы

20 Июль 2020 2020-07-20T10:46:57+03:00

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Улицу Мичурина в месте прорыва трубы приведут в надлежащий вид к понедельнику, 27 июля. Об этом сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. По его словам, поврежденную трубу залатают до утра вторника, 21 июля, к среде, 22 июля, восстановят нижние слои асфальта.

- К следующему понедельнику восстановят все от борта до борта. Сроки связаны с тем, что нужно определенное время на укладку асфальта по технологии, - отметил Василенко.

Также замглавы города отметил, что в январе мэрия просила все службы проверить, в каком состоянии находятся коммуникации. Те сообщили, что все в порядке.

- В январе мы попросили всех проверить свои коммуникации в месте, где начался ремонт улицы. На бумаге было одно, а по факту мы получили другое, - сказал Владимир Василенко.

Напомним, трубу на улице Мичурина между Челюскинцев и «Экспо-Волгой» прорвало вечером в воскресенье, 19 июля. Воду в домах рядом не отключали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/791441" frameborder="0"></iframe> Замглавы Самары рассказал о порыве на Мичурина.

ИСТОЧНИК KP.RU