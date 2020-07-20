Минздрав провел проверку после того, как житель Тольятти умер от пневмонии за неделю до собственной свадьбы

20 Июль 2020 2020-07-20T12:20:51+03:00

Медики лечили пациента от ангины, а он в это время, вероятно, умирал от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родственники погибшего сообщали, что в больнице его заставили спускаться с 7 этажа на первый, а потом поднимать наверх пешком

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В Самарской области минздрав провел проверку после того, как родственники погибшего жителя Тольятти пожаловались на некоторые «странности» в его лечении.

Напомним, Кирилл О. почувствовал себя плохо 10 мая, через день у него поднялась высокая температура, пришел врач, сказал, что это ангина. Родственникам молодой человек пожаловался: терапевт пришла без маски и перчаток, не помыла руки и уселась прямо на кровать к больному.

16 мая тольяттинцу стало еще хуже, скорая помощь отвезла его в больницу, где ему сделали КТ, исследование показало, что у него работает лишь 50% легких. Парня положили в больницу, а на следующий день, по словам родственников, его заставили пешком идти с седьмого этажа на первый, а потом подниматься таким же образом обратно. 21 мая больного забрали в реанимацию, а 31 мая у него остановилось сердце. Молодому человеку было 29 лет, на 6 июня он планировал свадьбу. В свидетельстве о смерти указана «другая вирусная пневмония».

- В поликлинике, к которой был прикреплен пациент, провели служебную проверку, которая показала, что врач при визите к нему домой использовала средства индивидуальной защиты (маску, перчатки, одноразовый халат и берет), руки обрабатывала кожным антисептиком, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в министерстве здравоохранения Самарской области. - Медицинскую помощь ему оказали своевременно, доводы о самостоятельном перемещении пациента по лестнице не нашли своего подтверждения, все лестницы учреждения закрыты.

Родственники были уверены, что Кирилл погиб от COVID-19, но при выдаче тела им сказали, что коронавирус тут ни при чем.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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В заключении о смерти Кирилла указана другая вирусная пневмония, хотя родственники уверены, что ее вызвал именно коронавирус (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU