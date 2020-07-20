Пляжное «Динамо-Самара» уступило ЦСКА в овертайме в матче чемпионата России
Пляжный футбольный клуб «Динамо-Самара» не смог обыграть ЦСКА в пятом туре чемпионата России. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:4, сообщает bsrussia.com.
По ходу встречи «динамовцы» дважды выходили вперед благодаря голам Владислава Аксенова и Ивана Константинова, однако «армейцы» дважды сравнивали счет. В третьем периоде ЦСКА забил третий гол, однако усилиями Алексея Крутикова самарцы перевели игру в овертайм. В дополнительное время «армейцы» дожали волжан и вырвали победу.
После пяти туров «Динамо-Самара» занимает пятую строчку в турнирной таблице российской Суперлиги. В активе у бело-голубых шесть очков.
Другой самарский клуб «Крылья Советов» замыкает турнирную таблицу с нулем очков.
Матчи следующего тура пройдут в четверг, 23 июля. «Динамо» сыграет с «Локомотивом», «Крылья» - с ЦСКА.
ИСТОЧНИК KP.RU