2020-07-20T11:02:27+03:00
Спорт

Пляжное «Динамо-Самара» уступило ЦСКА в овертайме в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 3:4
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В пяти матчах «Динамо-Самара» набрало шесть очков. Фото: bsrussia.com.В пяти матчах «Динамо-Самара» набрало шесть очков. Фото: bsrussia.com.
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Пляжный футбольный клуб «Динамо-Самара» не смог обыграть ЦСКА в пятом туре чемпионата России. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:4, сообщает bsrussia.com.

По ходу встречи «динамовцы» дважды выходили вперед благодаря голам Владислава Аксенова и Ивана Константинова, однако «армейцы» дважды сравнивали счет. В третьем периоде ЦСКА забил третий гол, однако усилиями Алексея Крутикова самарцы перевели игру в овертайм. В дополнительное время «армейцы» дожали волжан и вырвали победу.

После пяти туров «Динамо-Самара» занимает пятую строчку в турнирной таблице российской Суперлиги. В активе у бело-голубых шесть очков.

Другой самарский клуб «Крылья Советов» замыкает турнирную таблицу с нулем очков.

Матчи следующего тура пройдут в четверг, 23 июля. «Динамо» сыграет с «Локомотивом», «Крылья» - с ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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