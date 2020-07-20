Идем по плато: в Самарской области за сутки 20 июля нашли 60 больных коронавирусом

20 Июль 2020 2020-07-20T13:56:32+03:00

Стало известно, сколько человек за сутки заболели коронавирусом в Самарской области. И сколько скончались

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В Самарской области за сутки на 20 июля 2020 года заболели коронавирусом 60 человек. Это примерно столько же, сколько в прошлые дни. До этого выявляли от 50 до 61 зараженного за сутки. Судя по тому, сколько продолжается выявление одинакового числа зараженных каждый день, можно говорить о выходе области на плато и о том, что сейчас мы гордо по нему шагаем.

Всего в регионе c начала пандемии выявлено 6380 случаев заражения. Большая часть заболевших уже выздоровела. Всего же за сутки в России выявили 5940 заболевших. Самарская область уже долгое время ходит в середнячках. Больше всего болеют в Нижегородской области, Иркутской, Красноярском крае, а меньше всего на Чукотке, в Чечне, Липецкой и Калининградской областях.

Число новых заболевших практически не растет, однако делать меньше тестов не стали. При этом в регионе уже упразднены большинство запретов, люди гуляют, ходят в рестораны, на прошлой неделе открылись фитнес-центры, музеи. Масочный режим в регионе действует, но сказать, что его соблюдают все, нельзя.

К сожалению, сайт стопкоронавирус.рф сообщает и еще об одной смерти пациента с COVID-19. Число скончавшихся достигло 74.

В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Самарской области выросла заболеваемость коронавирусом и снизит ли ее аномальная жара 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU