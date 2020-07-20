2020-07-20T12:58:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще одну женщину в Самаре убил коронавирус

57-летняя женщина страдала многочисленными заболеваниями и заражения COVID уже не перенесла
Анастасия МЫШКИНА
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К сожалению, спасти удается не всехК сожалению, спасти удается не всехФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре еще одну женщину убил коронавирус. 57-летняя пациентка долго находилась в больнице, у нее и так со здоровьем было не все хорошо: были проблемы с сердцем, эндокринной системой и легкими. 20 июля стало известно, что организм не смог победить COVID и врачи не смогли спасти жизнь пациентки.

Всего же к данному моменту скончались 74 человека, среди них поровну мужчин и женщин. Чаще всего в регионе от коронавируса умирают именно пожилые люди и те, у кого есть сопутствующие заболевания.

На 20 июля всего коронавирусом заразились 6380 человек в регионе, в лидерах - областная столица, 3052 пациента зафиксированы именно здесь. В Тольятти 1350 заболевших. Выздоровели в области уже больше половины всех, у кого тест на коронавирус оказался положительным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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