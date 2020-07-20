Экс-директора СОФПИЖС отправили в колонию за незаконные премии на 6,5 млн рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T12:22:58+03:00

Виктора Костина обвиняли также в том, что он продал дом, принадлежавший Фонду, своей дальней родственнице

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В Самаре огласили приговор бывшему гендиректору Самарского областного фонда поддержки ИЖС на селе Виктору Костину. Его признали виновным и приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Напомним, Костину вменялось два преступления: растрата и злоупотребление полномочиями. Следствие посчитало незаконными сначала премии, которые он начислял себе - сумма перевалила за 6,5 млн рублей, а потом пришло к выводу, что сделка по продаже жилого дома тоже достаточно сомнительная:

- Договор купли-продажи дома с земельным участком в Красноярском районе был заключен по явно заниженной цене, что причинило ущерб Фонду на сумму свыше 3 млн рублей, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД.

Сам Виктор Костин в своих действиях нарушения закона на видел: по его мнению, дом стоит гораздо меньше, чем насчитало следствие, и "тянул" деньги из СОФПИЖС, а потому - большая удача, что его хоть кто-то согласился купить. А премии он якобы начислял не только себе, но и своим подчиненным за хорошую работу - и на это, уверен Костин, как руководитель он имел полное право.

Ленинский районный суд встал на сторону следствия и приговорил Виктора Костина к четырем с половиной годам колонии общего режима, плюс назначил ему штраф - полмиллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу и, вероятно, будет обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU