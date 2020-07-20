2020-07-20T12:46:11+03:00
Новости компаний

Билайн Бизнес подключается к платформе «РОСИНФРА» и планирует активное участие в ГЧП-проектах

В качестве партнера платформы компания будет предлагать инновационные решения и содействовать запуску проектных инициатив в сфере ГЧП в ИT-сфере
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Билайн Бизнес и АНО «Национальный Центр ГЧП» подписали соглашение о намерениях по развитию платформы «РОСИНФРА»Билайн Бизнес и АНО «Национальный Центр ГЧП» подписали соглашение о намерениях по развитию платформы «РОСИНФРА»
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Бизнес-подразделение ПАО «ВымпелКом» (Билайн Бизнес) и АНО «Национальный Центр ГЧП» подписали соглашение о намерениях по развитию платформы «РОСИНФРА». В качестве Партнера платформы Билайн Бизнес будет предлагать инновационные решения и содействовать запуску проектных инициатив в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) в ИT-сфере. Кроме того, Билайн Бизнес также планирует принять участие в антикризисной программе поддержки регионов, запущенной ВЭБ.РФ и Национальным Центром ГЧП. Совместная работа будет направлена на повышение качества инфраструктурных проектов с информационно-телекоммуникационным компонентом, реализуемых с привлечением частных инвестиций, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению качества жизни россиян.

Подписанное соглашение предполагает активное вовлечение Компании в реализацию инфраструктурных проектов на принципах ГЧП. В частности, речь идет о перспективных проектах ГЧП на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Помимо участия в качестве инвестора таких проектов, компетенции компании также помогут повысить качество проектных инициатив в сфере ИT, которые регионы размещают на платформе «РОСИНФРА» для прохождения блиц-экспертизы и поиска партнеров.

Также в рамках соглашения стороны проведут пилотную апробацию технологий Больших данных для оценки спроса на планируемые инфраструктурные объекты, что позволит Национальному Центру ГЧП более качественно структурировать проекты в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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