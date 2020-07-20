2020-07-20T13:27:50+03:00
Общество

В Самаре автобусы и троллейбусы не будут ездить по улице Мичурина

Это связано с аварией на водопроводной линии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общественный транспорт временно будет ходить в объезд улицы МичуринаОбщественный транспорт временно будет ходить в объезд улицы МичуринаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре несколько автобусов и троллейбусов временно изменят свою схему движения. Речь идет о тех, которые курсируют по улице Мичурина. Напомним, там закрыли проезд из-за потопа — вечером 19 июля прорвало трубу с холодной водой.

На время проведения аварийных работ до 22:00 21 июля 2020 года автобусы № 4 и 22, а также троллейбусы № 4 и 15 будут ездить по временной схеме, - сообщили в твиттере представители мэрии Самары.

Так, автобусы пока будут ходить по Московскому шоссе, улице Мичурина и далее по своему маршруту, а троллейбусы — по Московскому шоссе, улице Коммунистической, затем по своему маршруту.

Полостью завершить все работы на месте утечки на улице Мичурина должны к следующему понедельнику, 27 июля. Сейчас жители окрестных домов получают воду по резервной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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