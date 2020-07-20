Когда и где пройдет прощание с зампредседателя правительства Самарской области Александром Карпушкиным

20 Июль 2020 2020-07-20T13:50:37+03:00

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Прощание с заместителем председателя правительства Самарской области Александром Карпушкиным пройдет во вторник, 21 июля. Чиновник скоропостижно скончался в минувшие выходные. Ему было 49 лет.

- Прощание с Александром Карпушкиным пройдет в музее имени П.В. Алабина с 9:00 до 11:00. Он будет похоронен на кладбище в пгт. Новосемейкино, - сообщает департамент информационной политики региона в твиттере.

Причина смерти Александра Карпушкина не сообщается, были ли у него проблемы со здоровьем — тоже пока не известно. Напомним, что в должности заместителя правительства Самарской области он работал с конца 2018 года. До этого Александр Викторович несколько лет трудился в мэрии Самары. Соболезнования его родным и близким одним из первых выразил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что кончина Александра Карпушкина - невосполнимая утрата для региона.

ИСТОЧНИК KP.RU