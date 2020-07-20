Ждем 2,5 млн посетителей: В Самаре открылся фестиваль NAUKA 0+

20 Июль 2020 2020-07-20T17:56:32+03:00

NAUKA 0+ в Самаре это первый фестиваль во всей стране после пандемии

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В Самаре открылся фестиваль NAUKA 0+ в Самарском университете им. Королева. Это открытие положило начало всем фестивальным мероприятиям в стране в целом. Центром проведения этого популярного события Самара становится далеко не в первый раз.

- В этом году фестиваль проходит и в онлайн-формате, поэтому он будет более доступным и высокотехнологичным. Основная тематика мероприятий – физика и ядерная энергетика. Но мы будем говорить и о многих других науках. Уверен, что вы сможете выбрать наиболее интересное направление, которое в будущем станет траекторией вашего развития, - отметил на открытии ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

Цель мероприятия - популяризация науки, физики, рассказ о новых достижениях современных исследователей и возможностях российских институтов.

Все мероприятия проводятся бесплатно и не имеют возрастных ограничений. Узнать больше о фестивале можно в группе ВК. Мероприятие проходит в Самарском университете на территории "Точка Кипения".

ИСТОЧНИК KP.RU