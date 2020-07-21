Министр здравоохранения рассказал, как переносят коронавирус самарцы

21 Июль 2020 2020-07-20T22:09:20+03:00

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На заседании оперативного штаба министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, как самарцы болеют коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 6380 случаев заражения, выздоровели уже почти 4 тысячи человек. И, по данным министра, все больше становится тех, кто переносит заболевание в легкой форме или вовсе бессимптомно - не случайно все чаще вирус находят во время профосмотров у людей, которые отлично себя чувствуют.

Всего на данный момент болеют 2385 человек, из них 1013 человек находятся дома, получают лечение амбулаторно. Меньше по данным министерства стало и ОРВИ и пневмоний - на 6,2%. По заболеваемости пневмонией регион находится на пятом месте в ПФО - впрочем, по этому показателю на лидерство мы и не претендуем.

Стоит отметить, что в регионе неплохие показатели и по смертности. Скончалось 74 пациента с коронавирусом, показатель смертности в четыре раза ниже, чем в среднем по России.

В последние дни число заболевших прибавляется равномерно: каждый день количество примерно одинаковое, что по данным исследователей может говорить о выходе на плато.

Сейчас оперативный штаб рассматривает возможность снятия новых ограничений, например, в зоопарки и музеи могут разрешить ходить целой группой - до 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU