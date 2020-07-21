Под домашний арест в Самаре отправили начальника отдела судебных приставов

21 Июль 2020 2020-07-21T09:13:49+03:00

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В Самаре под домашний арест отправили начальника отдела судебных приставов после обыска, который проходил в офисе ведомства. Расследование уголовного дела по превышению полномочий ведет местный следственный комитет. Здесь подозревают должностных лиц в том, что они не обеспечили регистрацию 7299 судебных приказов и 4586 исполнительных листков, которые приходили из налоговой службы. И это дестабилизировало работу всех органов, а в бюджет не поступили налоги и пошлины.

В офис приставов наведался СОБР, всю документацию изъяли, сейчас проводятся судебные экспертизы. Начальника отдела оставили под домашним арестом, остальных подозреваемых сейчас устанавливают. Еще предстоит определить точную сумму, которую из-за такого нарушения своих обязанностей приставы так и не начали взыскивать.

Расследование продолжается, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники подразделений ГУ МВД РФ по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU