Банк ВТБ выпустил масштабное обновление приложения «Мой умный город»

21 Июль 2020 2020-07-21T11:29:28+03:00

Для пользователей смартфонов на ОС Android или iOS появятся новые возможности и преимущества

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Банк ВТБ обновил приложение «Мой умный город». В рамках нового релиза пользователи смартфонов на ОС Android получили доступ к уникальному функционалу по записи билетов на карты «Тройка» непосредственно с телефона. Для пользователей смартфонов Apple появилась возможность сфотографироваться с любимыми игроками ФК «Динамо» и многое другое.

C обновленным приложением владельцы телефонов с ОС Android могут самостоятельно купить проездной билет и записать его на карту «Тройка», а также пополнить баланс карты. Технология позволяет произвести все операции с помощью смартфона – для записи достаточно приложить карту «Тройка» к задней панели телефона, после чего билет готов к использованию, дополнительной валидации на желтых терминалах Московского метрополитена не требуется. Записать можно как обычные билеты, так и льготные – для школьников и студентов.

Также в рамках последнего релиза обновлен контент для обладателей смартфонов на базе операционной системы iOS: появился новый раздел – «Городской навигатор», в котором жители Москвы смогут увидеть информацию о ближайших остановках городского транспорта, построить удобный маршрут, а также вызвать такси «Экипаж». Кроме того, приложение позволит легко найти ближайшие МФЦ и узнать часы их работы, точки аренды портативных зарядных устройств «Бери заряд», фитнес- и детские центры, расположенные рядом. Вся информация представлена в удобном формате непосредственно на карте города.

Любители футбола теперь могут посмотреть расписание матчей футбольного клуба «Динамо» и биографию его игроков. А посетители матчей на домашнем стадионе смогут сфотографироваться с любимыми игроками в режиме дополненной реальности.

«Цель приложения – помочь горожанам быстро ориентироваться в динамичной жизни столицы, сделать рутинные задачи проще, сэкономить драгоценное время. Как и прежде, в процессе развития приложения мы ориентируемся на нужды горожан, оцифровываем наиболее востребованные функции, но не забываем и о позитиве для наших пользователей – например, дополненная реальность для фанатов ФК «Динамо», – отметил Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ.

Последняя версия мобильного приложения уже доступна в App Store и Google Play.

ИСТОЧНИК KP.RU